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- Размеры 190 x 100 x 90 см
- Спальное место 140 x 210 см
- Механизм Книжка (Клик-кляк)
- Размеры 160 x 210 x 52 см
- Цвет фасада Дуб белфорд, Бежевый
- Материал фасада ЛДСП
- Размеры 215 x 90 x 95 см
- Спальное место 125 x 185 см
- Механизм Книжка
- Размеры 250 x 87 x 162 см
- Спальное место 145 x 200 см
- Механизм Пума
- Размеры 230 x 72 x 152 см
- Спальное место 141 x 199 см
- Механизм Дельфин
- Размеры 151 x 82 x 100 см
- Спальное место 142 x 194 см
- Механизм Аккордеон
- Размеры 240 x 86 x 100 см
- Спальное место 150 x 195 см
- Механизм Еврокнижка
Мебельный интернет-магазин MnogoDivanov
Привлекательный интерьер дома или офиса сложно представить без качественной и красивой мебели. Зная это, мы предлагаем вам исключительно надежные и долговечные модели, над созданием которых трудятся опытные специалисты. Мебель выпускается из специально подобранных материалов и с учетом актуальных тенденций.
Наш мебельный магазин – место, где можно купить продукцию, соответствующую всем вашим запросам и пожеланиям.
Интернет-магазин MnogoDivanov предлагает мебель от производителя:
- различного дизайна;
- комфортную и практичную;
- из различных натуральных и экологически безопасных материалов;
- с уникальным декором, принтами или фасадом;
- для различных помещений: для гостиной, для кухни, для спальни, для прихожей и в детскую комнату.
Наш интернет-магазин мебели и аксессуаров особое внимание уделяет качеству продукции. Это касается и бюджетных моделей.
Ознакомиться с ценами и свойствами продукции помогает удобный каталог. Он помогает купить мебель для дома и офиса, соответствующую любым запросам и финансовым возможностям.
Преимущества покупки мебели в нашем интернет-магазине
Нашим покупателям мы предоставляем:
- широкий ассортимент качественной мебели по оптимальным ценам (диваны и кресла, шкафы, столы и стулья, спальные и кухонные гарнитуры);
- в каталоге модели только надежных и известных фабрик;
- гарантию длительного срока службы;
- хорошее обслуживание;
- быструю доставку заказов с последующей сборкой в доме или офисе заказчика, если это потребуется;
- минимальные сроки доставки: большая часть представленного ассортимента имеется в наличии;
- возможность приобрести товар со скидкой;
- различные варианты оплаты: мы принимаем к оплате наличные и банковские карты.
Наш мебельный магазин работает в Москве. Отправку мы готовы выполнить в удобное для вас время в любой район столицы. Если вы проживаете в районах, примыкающих к МКАД, или в Подмосковье, мы оперативно доставим покупку в ваш город точно по адресу.
Если у вас есть вопросы – обращайтесь! Наши специалисты оперативно ответят на них, помогут выбрать подходящий товар и оформить заказ. Звоните нам по телефону +7 (495) 105-93-62 ежедневно с 9:00 до 21:00 или напишите по e-mail zakaz@mnogodivanov.ru.