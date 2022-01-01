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% Распродажа диванов
Диван Фолор
(1)
В наличии
- 23 %
Диван Фолор
21 990 руб.
28 690 руб.
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Шкаф-купе Фея
Нет в наличии
Доставка за 1 день
Шкаф-купе Фея
19 010 руб.
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Диван Астра
(5)
В наличии
- 24 %
Диван Астра
17 090 руб.
22 340 руб.
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Угловой диван Консул (Поло) левый
(1)
В наличии
- 33 %
Диван Консул (Поло)
34 990 руб.
52 490 руб.
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Диван угловой Орион Правый
В наличии
- 43 %
Диван угловой Орион Правый
24 990 руб.
43 520 руб.
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Диван Барон 2
(3)
В наличии
- 23 %
Диван Барон 2
25 390 руб.
33 160 руб.
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Диван Мартин
(5)
В наличии
- 24 %
Диван Мартин
26 490 руб.
34 690 руб.
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Гостиная Джерси
В наличии
- 21 %
Гостиная Джерси
26 560 руб.
33 490 руб.
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Мебельный интернет-магазин MnogoDivanov

Привлекательный интерьер дома или офиса сложно представить без качественной и красивой мебели. Зная это, мы предлагаем вам исключительно надежные и долговечные модели, над созданием которых трудятся опытные специалисты. Мебель выпускается из специально подобранных материалов и с учетом актуальных тенденций.

Наш мебельный магазин – место, где можно купить продукцию, соответствующую всем вашим запросам и пожеланиям.

Интернет-магазин MnogoDivanov предлагает мебель от производителя:

  • различного дизайна;
  • комфортную и практичную;
  • из различных натуральных и экологически безопасных материалов;
  • с уникальным декором, принтами или фасадом;
  • для различных помещений: для гостиной, для кухни, для спальни, для прихожей и в детскую комнату.

Наш интернет-магазин мебели и аксессуаров особое внимание уделяет качеству продукции. Это касается и бюджетных моделей.

Ознакомиться с ценами и свойствами продукции помогает удобный каталог. Он помогает купить мебель для дома и офиса, соответствующую любым запросам и финансовым возможностям.

Преимущества покупки мебели в нашем интернет-магазине

Нашим покупателям мы предоставляем:

  • широкий ассортимент качественной мебели по оптимальным ценам (диваны и кресла, шкафы, столы и стулья, спальные и кухонные гарнитуры);
  • в каталоге модели только надежных и известных фабрик;
  • гарантию длительного срока службы;
  • хорошее обслуживание;
  • быструю доставку заказов с последующей сборкой в доме или офисе заказчика, если это потребуется;
  • минимальные сроки доставки: большая часть представленного ассортимента имеется в наличии;
  • возможность приобрести товар со скидкой;
  • различные варианты оплаты: мы принимаем к оплате наличные и банковские карты.

Наш мебельный магазин работает в Москве. Отправку мы готовы выполнить в удобное для вас время в любой район столицы. Если вы проживаете в районах, примыкающих к МКАД, или в Подмосковье, мы оперативно доставим покупку в ваш город точно по адресу.

Если у вас есть вопросы – обращайтесь! Наши специалисты оперативно ответят на них, помогут выбрать подходящий товар и оформить заказ. Звоните нам по телефону +7 (495) 105-93-62 ежедневно с 9:00 до 21:00 или напишите по e-mail zakaz@mnogodivanov.ru.

 

Огромный выбор моделей
Огромный выбор моделей
Длительные гарантии
Длительные гарантии
Доступные цены на мебель
Доступные цены на мебель
Работаем без предоплаты
Работаем без предоплаты
Постоянные акции
Постоянные акции
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
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